Муромский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю.
На официальном сайте...
Муромский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю.
На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что ночью 26-го марта (2019 года) мужчина «взломал» автомобиль («Рено Логан») и похитил его.
Не придумав ничего лучше, он решил поставить машину в металлический гараж… своего знакомого. Тот, как выяснилось, даже не догадывался о краже.
Суд назначил похитителю автомобиля наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 месяца. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com