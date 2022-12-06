Муромский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. На официальном сайте...

Муромский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что ночью 26-го марта (2019 года) мужчина «взломал» автомобиль («Рено Логан») и похитил его.Не придумав ничего лучше, он решил поставить машину в металлический гараж… своего знакомого. Тот, как выяснилось, даже не догадывался о краже.Суд назначил похитителю автомобиля наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 месяца. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com