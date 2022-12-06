В Нижневартовске восьмиклассник напал в школе на сверстника. Он ударил его ножом, в итоге мальчика в тяжелом состоянии срочно госпитализировали, пишет . По данным , перед случившимся между ..

В Нижневартовске восьмиклассник напал в школе на сверстника. Он ударил его ножом, в итоге мальчика в тяжелом состоянии срочно госпитализировали, пишет .По данным , перед случившимся между детьми произошел конфликт. Занятия в школе приостановили.Есть информация, что нападавший подвергался травле со стороны одноклассника. Давние обиды привели к трагичному итогу. Как сообщает , подросток давно носил с собой нож, а чтобы его не заметили при входе в школу, выбрал керамическое оружие. Теперь в деле разбирается полиция.