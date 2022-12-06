6 декабря в Новосибирске в Ленинском районе столкнулись ВАЗ и грузовик с прицепом. Как сообщает , смертельное ДТП произошло в три часа ночи. Автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого находился ..

6 декабря в Новосибирске в Ленинском районе столкнулись ВАЗ и грузовик с прицепом. Как сообщает , смертельное ДТП произошло в три часа ночи.Автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого находился 18-летний парень, выезжал с второстепенной дороги и не пропустил машины, идущие по главной. В результате тягач Renault буквально снес "легковушку", пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".В ДТП скончался водитель ВАЗ и его 17-летний пассажир. Третий молодой человек, находившихся в легковом авто, с тяжелыми травмами был госпитализирован. Как сообщает , водитель тягача не пострадал.