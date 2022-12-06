Администрация Камешковского района информирует, что из-за ремонтных работ на газопроводе будет...

Администрация Камешковского района информирует, что из-за ремонтных работ на газопроводе будет прекращена подача газа.Это подтверждает и РЭГС в городе Камешково филиала АО "Газпром газораспределение Владимир".Правда, отключение коснётся лишь жителей улицы Смурова:6 декабря — дом №4 с 13:00 до 16:00;7 декабря — дом №6 с 13:00 до 16:00;8 декабря — дом №9 с 13:00 до 16:00;9 декабря — дом №10 с 13:00 до 16:00.Фото: pxfuel.com