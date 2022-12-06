В правительстве Владимирской области появятся еще пять новых министерств. Согласно подписанным...

В правительстве Владимирской области появятся еще пять новых министерств.Согласно подписанным Александром Авдеевым документам в 2023 году во Владимирской области появятся:- Министерство социальной защиты населения;- Министерство здравоохранения;- Министерство предпринимательства и туризма;- Министерство государственного регулирования цен и тарифов;- Министерство транспорта и дорожного хозяйства.Они будут являться правопреемниками аналогичных департаментов и выполнять их функции, курировать министерства будут профильные вице-губернаторы.1 декабря стало известно о преобразовании в министерство департамента архитектуры и строительства.Фото пресс-служба АВО.