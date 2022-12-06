Разработка научно-производственного предприятия Бутис станет заменой импортных аналогов. Сейчас чип проходит испытания, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Разработка научно-производственного предприятия "Бутис" станет заменой импортных аналогов. Сейчас чип проходит испытания, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Предприятие производит радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах. Их используют в системах навигации, связи и управления, в смартфонах и телевизорах.Компания локализована на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Произведенный предприятием фильтр находится на испытаниях в составе бортовой антенны самолета, сообщил Овчинский.По его словам, разработки компании будут использовать в отечественных навигационных спутниковых системах гражданской авиации. Слова чиновника передает портал mos.ru.Фильтр меньше реагирует на перепады температур, поэтому обеспечивает более чистый радиосигнал. Разработка позволяет увеличить плотность используемых информационных каналов.Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" . Продукция востребована промышленными предприятиями, логистическими центрами, складскими комплексами и оптовыми базами.В начале 2023 года один из резидентов технополиса . Планируется выпускать 80 наименований препаратов общим объемом до 3,6 миллиарда единиц.Ежегодно в столице растет число новых предприятий. За пять лет инвестиции в экономику Москвы 20 триллионов рублей.