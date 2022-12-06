Разработка научно-производственного предприятия Бутис станет заменой импортных аналогов. Сейчас чип проходит испытания, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Разработка научно-производственного предприятия "Бутис" станет заменой импортных аналогов. Сейчас чип проходит испытания, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Предприятие производит радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах. Их используют в системах навигации, связи и управления, в смартфонах и телевизорах.
Компания локализована на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Произведенный предприятием фильтр находится на испытаниях в составе бортовой антенны самолета, сообщил Овчинский.
По его словам, разработки компании будут использовать в отечественных навигационных спутниковых системах гражданской авиации. Слова чиновника передает портал mos.ru.
Фильтр меньше реагирует на перепады температур, поэтому обеспечивает более чистый радиосигнал. Разработка позволяет увеличить плотность используемых информационных каналов.
Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" . Продукция востребована промышленными предприятиями, логистическими центрами, складскими комплексами и оптовыми базами.
В начале 2023 года один из резидентов технополиса . Планируется выпускать 80 наименований препаратов общим объемом до 3,6 миллиарда единиц.
Ежегодно в столице растет число новых предприятий. За пять лет инвестиции в экономику Москвы 20 триллионов рублей.