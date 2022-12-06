Владимирские отели стали одними из самых доступных в России по цене перед новогодними праздниками. Средняя стоимость проживания в сутки составила 3900 рублей. Самым дорогим оказался отдых в ..

Владимирские отели стали одними из самых доступных в России по цене перед новогодними праздниками. Средняя стоимость проживания в сутки составила 3900 рублей. Самым дорогим оказался отдых в отелях Сочи со средней стоимостью 6400 рублей за сутки.Средняя цена суток в гостиницах страны составила 4300 рублей. Средний чек за сутки в Москве составляет 4900 рублей, в Санкт-Петербурге и Калининграде – 5100 рублей, Казани – 5300 рублей, на Камчатке – 5400 рублей. Самая низкая средняя стоимость отелей – в Рязани, 3600 рублей в сутки.По оценкам аналитиков МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнёров 40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле – около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории «три звезды» за год выросли в цене на 8%, а ночь в пятизвёздочном отеле подорожала на 21% - до 11 100 рублей.Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи – ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее.«Владимир остается одной из главных туристических столиц России благодаря своей истории, достопримечательностям и грамотно организованной сферы гостеприимства. К ней относится и ценовая доступность гостиничного фонда, благодаря которой туристы выберут Владимир и смогут разнообразить свой отдых дополнительными экскурсиями или покупкой сувениров. Туристы это уже поняли: наша Big Data зафиксировала рост турпотока по городам «Золотого кольца» в этом году на 15%. Мы со своей стороны, к новогодним каникулам прокачали связь в историческом центре города, на самых популярных трассах так, чтобы везде можно было двигаться по навигаторам, рассчитываться онлайн, заказывать через электронные сервисы номера в гостиницах, экскурсии, покупать билеты на автобусы и поезда», - рассказал директор МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд на путешествия внутри страны, путешественники выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов.