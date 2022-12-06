Владимирские спортсмены — конники заняли первое место в командном зачете на соревнованиях по...

Владимирские спортсмены — конники заняли первое место в командном зачете на соревнованиях по конкуру в Белоруссии. Команда юниоров в течение трех дней показывала свои навыки верховой езды в крытом манеже Республиканского Центра олимпийской подготовки в Минске.От Владимирской области было представлено три спорсмена — Лина Чолакьян, Мария Хаустова и Валерия Шекунова. Особенность соревнования заключалась в том, что все участники выступали на лошадях Центра, которых они вытянули по жребию. Юниоры преодалевали скоростные маршруты, начиная с высоты барьеров в 100 см, а на финальном дне выступления высота барьеров составила 110 смВсего в соревнованиях принимали участие 25 спортсменов из России и Белоруссии. По мнению тренера владимирской команды Вадима Кресика, наши наездницы выступили достойно: набрали всего 4 штрафных очка, у команды, занявшей второе и третье места по 8 штрафных очков.Фото pxfuel.com