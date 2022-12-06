Ему под силу снять звезду или даже Луну. На полнокадровый фотоаппарат. Антон Андрианов известный астрофотограф из Владимира. В его архиве сотни снимков различных планет и галактик.

Ему под силу снять звезду или даже Луну. На полнокадровый фотоаппарат. Антон Андрианов известный астрофотограф из Владимира. В его архиве сотни снимков различных планет и галактик. Уникальные кадры небесных светил астроном делает прямо с балкона. Для этого у него есть три профессиональных телескопа, которые собрал сам. Этот аппарат два метра в высоту и весит 70