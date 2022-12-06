Еще одно происшествие с пассажирским транспортом произошло днем во Владимире. Городской автобус 152 маршрута вылетел с проезжей части, пересек тротуар и остановился на подъеме к Молодежному

Еще одно происшествие с пассажирским транспортом произошло днем во Владимире. Городской автобус 152 маршрута вылетел с проезжей части, пересек тротуар и остановился на подъеме к Молодежному скверу. Павел Альгашов, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру По предварительной информации, водитель автобуса 152 маршрута, двигаясь по улице Большая Московская в сторону площади Фрунзе, выбрав неверный скоростной режим