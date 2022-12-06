Медиков из Областного перинатального центра обвиняли в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге.

Во Владимире не уволят главврача перинатального центра после . О том, что Надежда Туманова сохранит свой пост рассказал директор департамента здравоохранения Артём Осипов.Глава ведомства подчеркнул, что вина медика не доказана, к тому же она отлично справляется со своими обязанностями руководителя.«Надежда Геннадьевна один из самых жестких главных внештатных специалистов департамента. Она держит в кулаке работу акушеров-гинекологов. У меня к ней претензий нет», - подчеркнул госслужащий.Напомним, что медиков из Областного перинатального центра обвиняли в причинении смерти по неосторожности и служебном подлоге.По версии следствия, в июне 2016 года заведующая акушерским отделением неверно лечила осложнение, возникшее у пациентки после родов. В итоге последняя скончалась. Кроме того, после трагедии медик, как сообщало гособвинение, в целях сокрытия факта ненадлежащего оказания помощи, по приказу главврача внесла изменения в медицинскую карточку пациентки о динамике состояния здоровья.На процессе подсудимые заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Судья удовлетворил его. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.