Машина коммунальной службы загорелась утром во Владимире на улице Верхняя Дуброва, д. 26Ж. Сгорел кузов автомобиля, никто из людей не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В

Машина коммунальной службы загорелась утром во Владимире на улице Верхняя Дуброва, д. 26Ж. Сгорел кузов автомобиля, никто из людей не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В МЧС о возгорании сообщили около 10:30. Спасатели оперативно выехали на место, где к тому моменту наблюдалось открытое горение машины. Пожарные потушили огонь и не дали ему полностью уничтожить