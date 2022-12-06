Во Владимире попал на видео загоревшийся фургон технической службы. Это случилось сегодня утром у...

Во Владимире попал на видео загоревшийся фургон технической службы.Это случилось сегодня утром у перекрестка улиц Верхняя Дуброва и Василисина.Видео выложили очевидцы в ВК Инцидент Владимир.В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области уточнили, что сигнал поступил в 10 часов 30 минут. Пожарные не дали распространиться огню по всему автомобилю и оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. Кузов фургон грузовика выгорел полностью.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.О пострадавших не сообщается.Фото в ВК Инцидент Владимир