Спрос на услугу в период санкций оказался ниже, чем во время пандемии коронавируса.

С марта по октябрь 5270 жителей Владимирской области получили в банках одобрение на реструктуризацию кредитов на сумму 1,7 млрд рублей. Об этом рассказали во владимирском отделении Центробанка РФ.Также финансовые организации пошли навстречу 596 субъектам малого и среднего бизнеса, чьи долги составляли 5,2 млрд рублей. Кредитные каникулы получили почти 600 компаний и предприятий.Управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова констатирует, что спрос на реструктуризацию займов в период санкций оказался ниже, чем во время пандемии коронавируса.