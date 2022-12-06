С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177775 владимирцев.

Во Владимирской области 6 декабря выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 4 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Кольчугинском, Селивановском, Александровском и Киржачском, 3 - в Суздальском, по 1 - в Муромском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177775 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49372 заболевших во Владимире, 20996 - в Ковровском районе и 19207 - в округе Муром.