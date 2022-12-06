По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшую неделю в регионе зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями по всех возрастных группах. Так, за 48 неделю 2022 года

По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшую неделю в регионе зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями по всех возрастных группах. Так, за 48 неделю 2022 года к медикам обратились 16 896 человек с признаками ОРВИ, среди них – 8 245 детей. На 70% превышен недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. В возрастных группах 3-6