Во Владимирской области инвалиду пришлось заплатить 165 тысяч рублей за бесплатные...

Во Владимирской области инвалиду пришлось заплатить 165 тысяч рублей за "бесплатные" лекарства.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что мужчина страдает целым рядом хронических заболеваний - сахарный диабет 2 типа с поражением почек, псориаз, псориатический артрит, гипертоническая болезнь, и имеет право на льготное лекарственное обеспечение как по федеральной, так и по региональной льготе.Врачебной комиссией по жизненным показаниям ему назначен лекарственный препарат, которым органами здравоохранения региона он своевременно обеспечен не был. Для продолжения непрерывного лечения пенсионер был вынужден приобретать препарат самостоятельно, затратив 165 тыс. рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием к департаменту здравоохранения региона с требованием об обеспечении мужчины лекарственным препаратом. А также взыскании затраченных на его приобретение денежных средств и компенсации морального вреда.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/