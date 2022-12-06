С активистами клуба “Морж 33” познакомился наш корреспондент Никита Тарбеев. Для того, чтобы...

С активистами клуба “Морж 33” познакомился наш корреспондент Никита Тарбеев.Для того, чтобы нырнуть в ледяную воду, даже моржам с многолетним стажем требуется подготовка. Пять минут по пересечённой местности и серия упражнений помогут организму справиться с температурным шоком.Ольга Калюжная, морж:- Самое главное не замерзнуть перед тем, как ты подходишь к проруби. Вот сегодня ветерок такой - это тоже фактор риска. А вообще лучше сначала побегать, размяться. В очень теплой одежде приехали. Тогда ты с комфортом окунаешься в холодную воду.Алексей Рожков - врач-онколог. Первый раз нырнул в прорубь семь лет назад. Четыре года назад он начал делать это регулярно.- Первый пошел!В первый раз немного страшно, но потом привыкаешь, говорит Алексей. Летом, он, чтобы поддерживать форму моржа, купается в холодных родниках.Алексей Рожков, морж:- Вода прекрасная, холодная, градуса два, три, солнечно, здорово. Вопрос не в том, чтобы окунуться не окунуться, вопрос в регулярности и системности. На этом, я думаю, надо заканчивать... Гы-гы.На термометре около минус десяти градусов, но температура воды всегда одинаковая - чуть больше нуля.Евгений Пахомов, морж:- В воде всегда теплее, чем на улице. На улице мороз, а вода - всегда плюсовая температура. Шестой год ныряю, никогда не болею.Кому-то достаточно минуты в ледяной воде - при активном движении, кто-то может продержаться и десять - застыв в одной позе. Максим Кириллов - поклонник системы голландца Вима Хофа, известного как "Ледяной человек". На его счету восхождение на Монблан в шортах и сто двадцать минут в аквариуме со льдом. И судя по спокойствию Максима, ему вполне по силе эти рекорды побить.Максим Кириллов, морж:- Управление своим телом через голову. Не холодно. В воде сидишь, тебе не холодно.- Сколько вы так можете находиться в холодной воде?- Ну, вообще рекомендуют полторы-две минуты. А так, рекорд у него 2 часа.- А у вас какой?- Ну, десять минут. Но смысла больше нет. Реально уже не холодно.В этом году владимирские моржи открывают сезон в русском народном стиле - с самоваром и баранками.- Девчонки, замерзло у меня!До этого были заплывы по-гавайски и партии в шашки. В клубе владимирских моржей сейчас около сорока человек - врачи и портнихи, электрики и военные, дети и пенсионеры. У них есть группы в соцсетях, своя моржовая униформа и даже флаг.Алексей Рожков, морж:- Моржевание - это система. Даже не то, что закалки - это медитация какая-то своя, своя философия. Ну, и потом мы просто многие уже знакомы друг с другом по другим мероприятиям - вместе бегаем, плаваем, у кого-то дети знакомые, с кем-то просто знакомимся здесь уже.Место встречи всегда одно и то же. С наступлением зимы каждое утро субботы, в любую погоду, моржи приезжают на Семязино. Активисты даже намеревались поставить на берегу водоема утепленный домик, но разрешения на это от горадминистрации пока не получили.Никита Тарбеев, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”