Во Владимирской области мужчина признался в убийстве матери. По версии следствия, в Киржаче 2...

Во Владимирской области мужчина признался в убийстве матери.По версии следствия, в Киржаче 2 декабря 2022 года 45-летний обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за произошедшего конфликта нанес своей матери телесные повреждения не совместимые с жизнью, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.От полученных телесных повреждений 75-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.