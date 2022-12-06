Благодаря им поезда проходят по рельсам практически без шума.

Во Владимирской области на двух участках железных дорог уложили «бархатные рельсы». Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.Всего в текущем году в рамках реконструкции линий железнодорожники заменили 384 километра пути на бесстыковые рельсы. Благодаря им поезда проходят по рельсам практически без шума.Наиболее масштабные работы проведены на промежутках магистрали между Вязниками и Гороховцом, а также на перегоне «Ундол — Колокша».Добавим, что на ремонтируемых отрезках произведена замена 127 стрелочных переводов.