А в музее-заповеднике Александровская слобода открылась выставка Ёлка моей бабушки, посвященная...

А в музее-заповеднике "Александровская слобода" открылась выставка "Ёлка моей бабушки", посвященная елочным украшениям Советской России.Всего - более трехсот игрушек. Самые старые - 36-го года. Именно тогда в Союзе и был налажен массовый выпуск новогодних украшений. Пушкинские сюжеты, любимые детские персонажи – Чипполино, Красная Шапочка, Колобок, «хрущевские» овощи и фрукты (царица полей кукуруза тоже здесь), игрушки «цирковые» и «космические»… А еще свыше двадцати редких фигурок Дедов Морозов и Снегурочек. Отдельно представлены карнавальные маски, гирлянды и открытки. Гости экспозиции смогут проследить за "эволюцией" советских новогодних украшений. Выставка - совместный проект музея и столичного коллекционера Ларисы Петриковой.