В ближайшие сутки во Владимире и области ожидается малооблачная погода, без осадков. Атмосферное...

В ближайшие сутки во Владимире и области ожидается малооблачная погода, без осадков.Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%.Магнитное поле спокойное. Ветер южный, 5-13 метров в секунду.Температура воздуха во Владимире ночью -9…-11, днём 7-9 ниже нуля. По области ночью -8…-12, днём до 10 градусов мороза.7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе её ещё называют Женодавица. В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: «Молодая зима с гор на санках катается»; «С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом». Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.Фото: pxfuel.com/