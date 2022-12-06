Эпидемиологи призывают жителей вакцинироваться. Сейчас охват населения прививками от гриппа едва превышает 40%.

Во Владимирской области Роспотребнадзор фиксирует всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 28 ноября по 4 декабря за медицинской помощью обратились почти 17 тысяч человек. Порядка 50% - дети.Эпидпорог превышен на 70%. Среди жителей в возрасте от 15 лет и старше - на 160,5%. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных категориях. В лидерах по количеству инфицированных идут: Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Александровский, Собинский и Кольчугинский районы, а также Владимир.Среди владимирцев выявлено 13 случаев свиного гриппа и один случай гонконгского штамма. У большинства заболевших диагностированы риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы. Всего грипп пока подтвержден у 33 человек.Эпидемиологи призывают жителей вакцинироваться. Сейчас охват населения прививками от гриппа едва превышает 40%.