Во Владимирской области товарный поезд врезался в желтый микроавтобус Форд с надписью...

Во Владимирской области товарный поезд врезался в желтый микроавтобус "Форд" с надписью "Дети".Столкновение произошло на выезде из поселка "Красный Октябрь" Киржачского района.Фото разместил в ВК "Подслушано Киржач" один из очевидцев.На снимке хорошо видно, что семафор на переезде горит красным. А поезд из цистерн, видимо, двигался задним ходом.В комментариях местные жители отметили, что через этот переезд составы движутся крайне медленно, постоянно подавая гудки. Как можно было угодить под поезд в этой ситуации - непонятно.Также сообщается, что в столкновении никто не пострадал. Водитель высадил возвращавшихся со школьной олимпиады детей незадолго до столкновения.Губернатор Владимирской области взял под личный контроль расследование всех обстоятельств резонансного ДТП, сообщила пресс-служба АВО.Фото ВК "Подслушано Киржач"