Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утвердил пакет указов, согласно которому с 1 января 2023 года пять региональных департаментов переименуют в министерства. Так, в регионе

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев утвердил пакет указов, согласно которому с 1 января 2023 года пять региональных департаментов переименуют в министерства. Так, в регионе появятся министерства социальной защиты населения, здравоохранения, предпринимательства и туризма, государственного регулирования цен и тарифов, транспорта и дорожного хозяйства. Структуры будут выполнять те же функции, что и их предшественники – департаменты, а