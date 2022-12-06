На Ж/Д перегоне в Киржачском районе «Газель» для перевозки детей угодила под товарный поезд днем 6 декабря. В машине было двое взрослых, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД. По

На Ж/Д перегоне в Киржачском районе «Газель» для перевозки детей угодила под товарный поезд днем 6 декабря. В машине было двое взрослых, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД. По предварительной информации полиции, около 11:00 на Ж/Д перегоне «Киржач – мкр. Красный Октябрь» водитель маршрутки на запрещающие сигналы светофора выехал на рельсы, где произошло столкновение