В салоне машины находились два человека, но никто не пострадал.

Во Владимирской области на промышленном железнодорожном перегоне «Киржач - Красный Октябрь» автобус врезался в поезд. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.По предварительным данным, около 11 утра водитель «Газели» выехал на запрещающие сигналы светофора и симофора, после чего столкнулся с одной из цистерн. В салоне машины находились два человека, но никто не пострадал.На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.