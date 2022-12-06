Если у вас возникли вопросы или сомнения, вы столкнулись с проблемами, касающимися выбора товаров...

Если у вас возникли вопросы или сомнения, вы столкнулись с проблемами, касающимися выбора товаров (детских игрушек, книг, костюмов и пр.) перед Новым годом, то можете смело звонить на «горячую линию» Роспотребнадзора во Владимирской области: 8-800-200-05-45 и 8 (4922) 45-10-70.С 5 по 16 декабря специалисты ответят на все ваши вопросы. Они обещают дать полезные рекомендации по выбору костюмов и сладких новогодних подарков, а также помогут в оформлении претензий в адрес продавца, если такие будут.Фото: pxfuel.com