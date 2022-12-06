В Муроме строители перешли к заключительному этапу возведения вантового моста через Оку. Объект -...

В Муроме строители перешли к заключительному этапу возведения вантового моста через Оку. Объект - единственная переправа на строящейся магистрали М-12. Подробности в нашем сюжете.Строительство моста через Оку идет круглосуточно. Мобилизация всех сил и средств позволила строителям опередить график. Готовность объекта уже превышает 60 процентов. Заключительный этап возведения мостового перехода включает в себя монтаж вантовой системы и ее руслового пролета. Всего будет смонтировано 34 пары вант. Сейчас на объекте задействовано около ста единиц техники и более тысячи человек.Виталий Шмаров, руководитель проектного офиса М-12 ГК "Росавтодор":- Остались работы наиболее технологичные, все массовые работы по завозке уже завершены подготовительного цикла, сейчас вот наиболее сложные операции, которые позволят в начале следующего года с наступлением положительных температур приступить к устройству дорожной одежды.Протяженность моста составит 1400 метров, длина самого большого каната - порядка 130 метров. Уникальный архитектурный облик объекта будет дополнен системой художественной подсветки. Вантовый мост станет одним из главных украшений будущей трассы М-12. На 4 этапе магистрали работы также идут полным ходом, общая протяженность этого участка дороги 123 километра.Анатолий Савченко, заместитель руководителя проекта по производству АО ДСК "Автобан":- Установка барьерного ограждения, устройство наружного освещения, прокладка сетей электроснабжения, устройство шумозащитных экранов, устройство лосов.На будущей магистрали уже уложено порядка 100 километров асфальто-бетонного покрытия. Отрезок и мост через Оку будут открыты для движения в сентябре 2023 года.Александр Сыпченко. “Вести-Владимир”