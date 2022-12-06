Во Владимирской области товарный поезд врезался в Газель с надписью Дети.
Столкновение...
Во Владимирской области товарный поезд врезался в "Газель" с надписью "Дети".
Столкновение произошло на выезде из поселка "Красный Октябрь" Киржачского района.
Фото разместил в ВК "Подслушано Киржач" один из очевидцев.
На снимке хорошо видно, что семафор на переезде горит красным. А поезд из цистерен, видимо, двигался задним ходом.
В комментариях местные жители отметили, что через этот переезд составы движутся крайне медленно, постоянно подавая гудки. Как можно было угодить под поезд в этой ситуации - непонятно.
Также сообщается, что в столкновении никто не пострадал.
Информация уточняется.
Фото ВК "Подслушано Киржач"