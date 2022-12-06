В регионе расселено 98,2 тысяч квадратных метров непригодной для проживания недвижимости.

Во Владимирской области за три года из аварийного жилья переехали почти 5400 человек. В регионе расселено 98,2 тысяч квадратных метров непригодной для проживания недвижимости.Владимирская область планирует завершить программу переселения до конца 2023 года. Всего с 2019 по 2023 годы власти намерены достигнуть показателя в 6749 человек, которые получат ключи от новых квартир. До конца следующего года планируется построить 15 домов площадью в 21,5 тысячу «квадратов». Два будут возведены во Владимире, по три – в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – в Вязниках, Камешкове, Покрове, Собинке, Струнине, посёлке Уршельском и Першинском сельском поселении.Осенью текущего года введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома во Владимире, Собинке, Киржаче и посёлке Уршельский. В них заедут 175 человек.