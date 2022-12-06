Во Владимирской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 6 декабря. На 2 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 7 человек, накануне в больницы обратились пять

Во Владимирской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 6 декабря. На 2 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 7 человек, накануне в больницы обратились пять жителей области. В лидерах по заражениям Владимир – 5 заболевших за сутки. На втором месте – Гусь-Хрустальный и Ковров, там выявили по 4 новых случая. 3 заболевших