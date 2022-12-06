Во Владимирской области завершено строительство спортшколы «Мотодром Арена». Объект появился около...

Во Владимирской области завершено строительство спортшколы «Мотодром Арена».Объект появился около «Мотодром Арены» благодаря участию нашей области в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.«Техническая готовность многофункционального спорткомплекса с газовой блочно-модульной котельной составляет 100 процентов. На 14 декабря намечена повторная проверка готовности объекта инспекцией государственного строительного надзора», – уточнил заместитель Губернатора Владимир Куимов.Общая стоимость объекта составляет около 302 млн рублей, в том числе 231 млн рублей – из федерального бюджета. Генподрядчиком строительства выступает компания «Ремстройгарант».Фото пресс-служба администрации Владимирской области.