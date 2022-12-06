Гоген Солнцев, предположительно, находился в нетрезвом состоянии.

Гоген Солнцев, предположительно, находился в нетрезвом состоянии.Скандально известный российский шоумен Гоген Солнцев оказался в больнице. За его жизнь борются врачи. Эпатажный артист получил серьезную травму головы.Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Чрезвычайное происшествие произошло во вторник, 6 декабря, в российской столице. Шоумен упал на улице и ударился головой. Предположительно, он находился в нетрезвом состоянии.Как утоняет , медики диагностировали у Гогена Солнцева закрытую черепно-мозговую травму. Очевидно, что сильный удар головой при падении может грозить множеством тяжелых осложнений и даже смертью, риски которого возрастают, если не оказать пострадавшему необходимую медицинскую помощь.Однако на данный момент артист уже находится в одной из больниц Москвы. Врачи контролируют состояние его здоровья. Меж тем, ситуация осложняется тем, что бывший участник телепроекта "Дом-2", вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.По данным , 42-летний Гоген Солнцев упал и получил тяжелую травму головы в Костомаровском переулке Москвы. К слову, на данным момент нет информации состоянии здоровья артиста.Находится ли он в сознании после получения закрытой ЧМП, также неизвестно. Однако телеграмм-канал "112" уточняет, что Гоген Солнцев должен будет провести несколько дней в больнице, находясь под наблюдением врачей.