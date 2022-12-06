Холод и гололед. Каждый выход на улицу похож на приключение, жалуются владимирцы. Главная задача сохранять равновесие, чтобы не упасть. Анна Цибряева живет в доме №25 на проспекте Ленина.

Холод и гололед. Каждый выход на улицу похож на приключение, жалуются владимирцы. Главная задача сохранять равновесие, чтобы не упасть. Анна Цибряева живет в доме №25 на проспекте Ленина. Молодая мама каждый день гуляет с ребенком во дворе. Напротив дома детский сад. Пути к дошкольному учреждению тоже покрыты ледяной коркой. Анна Цибряева, жительница дома №25 по