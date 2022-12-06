Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Жизнь в Израиле явно пошла певице на пользу – кажется, она даже помолодела.

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Жизнь в Израиле явно пошла певице на пользу – кажется, она даже помолодела.Свежий морской воздух, тепло, любимые люди рядом... Что еще нужно для счастья пенсионеру?! Наверное, только отсутствие негатива. "Смотрю на небо и говорю: "Господи, прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов", – рассказала Алла Пугачева о том, как молится она ежедневно на Святой Земле.Сергей Зверев прежде плотно общался с Примадонной. В свое время именно она и посоветовала ему начать петь. А он, в свою очередь, посвятил Народной артистке песню "Алла". Сегодня же стилист утратил с ней связь. И, наряду с поклонниками, следит за жизнью звезды в далеких краях, через социальные сети."Судя по ленте (новостей – Прим. ред.) Алла Борисовна, которая посещает в Израиле мероприятия (концерты Земфиры и Zivert, например – Прим. ред.), прекрасно выглядит, – похвалил артистку Сергей. – На фото, по крайней мере, все очень прилично – она такая вся воздушная, цветущая, очень помолодела".Раскрыл Зверев и секрет и этого феноменального омоложения Примадонны. "Ей помогли морской климат, качественные продукты и хороший врачи", – уверен знаменитый парикмахер.