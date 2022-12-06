Муромской городской суд признал местного жителя виновным в краже автомобиля и приговорил к 2 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной

Муромской городской суд признал местного жителя виновным в краже автомобиля и приговорил к 2 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По версии следствия, ночью 26 марта мужчина с помощью устройства для взлома открыл автомобиль «Рено Логан» в одном из муромских дворов и угнал машину. Украденное он