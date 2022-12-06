Из-за халатности на дороге жители деревни Байгуши Судогодского района сегодня лишились газа. Кто...

Из-за халатности на дороге жители деревни Байгуши Судогодского района сегодня лишились газа. Кто виновник и сколько домов остались без тепла - расскажет Максим Калашников.- Вот здесь сама котельная. Всё, теперь всё заглохло.Без тепла, горячей воды и возможности приготовить пищу. Газ жителям деревни Байгуши "отключил" водитель манипулятора. Тюки сена, перевозимые в грузовике, превысили возможные для проезда габариты. В итоге, газовая труба над дорогой была попросту снесена.Сергей Ефимов, председатель ТСН "Байгуши":- 112, газовщиков подняли, сообщили мне номерные знаки автомобиля, цвет, всё. Я сообщил сразу в МЧС опять, они сообщили в полицию. Полиция принимает меры, вот уже стоят.На сообщения жителей аварийные службы отреагировали быстро. Газовщики сначала локализовали утечку, а затем приступили к восстановительным работам. Ольга Мишина в Байгушах живёт сорок лет. Говорит: раньше подобное случалось, но летом, когда проще несколько часов обойтись без газа.Ольга Мишина, жительница деревни Байгуши:- Я, конечно, не боюсь замерзнуть. Потому что у меня печка, слава богу, есть, русская осталась. Дом старый, ему 100 лет, он до революции построен ещё. Боюсь только, чтобы вода в трубах не замерзла. Потому что у нас все делают долго. Ну пусть они делают долго, но летом. А зимой надо быстро.Виновник сначала скрылся с места ДТП, но был найден. Говорит, прятаться не собирался, просто нужно было разгрузить машину.- Заметили.- А зачем уехали?- А потом сказали - выгружайся, потом приедешь, сказал Матвеич.- Кто вам сказал?- Матвеич, Виктор Матвеевич.- То есть, вам сказали бросить это всё и поехать?- Вот эти два сена оставил и поехал дальше. Вот приехал, выгрузился и приехал.Газовщики целый день устраняли аварию. К работам привлекли не только районную, но и областную аварийные бригады. К этой минуте тепло должно вернуться в дома.Максим Калашников, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”