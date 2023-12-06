5 декабря во Владимирской области произошло сразу три крупных пожара, один — на производстве
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5 декабря во Владимирской области произошло сразу три крупных пожара, один — на производстве
Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
В городе Коврове произошел пожар на производственном здании (мкр.Чкалова, улица Пригородая, д. №39). Это предприятие по производству строительных металлических конструкций и изделий «К-Модуль».
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Известно, что огонь возник в щепе вентиляционных каналов и быстро распространился по системе вентиляции.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава.
О пострадавших или погибших информации нет. Будем надеяться, что все обошлось.
Второй крупный пожар произошёл в Гусь-Хрустальном районе 5 декабря (примерно в это же время, в 13:33) в поселке Мезиновский, на улице Зеленой, в доме № 11. Это частное домовладение.
Там площадь возгорания была ещё больше — 120 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава. О пострадавших также к этому часу не сообщается.
В Судогодском же районе, в поселке Вольная Артемовка загорелся частный жилой дом около 15:00.
По информации пресс-службы МЧС России по владимирской области, там к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 23 человека.
Предварительная площадь пожара — 180 квадратных метров.
Информации о погибших или пострадавших, а также - причинах пожаров, пока нет.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно быстрее звонить по телефонам «01» или «101».
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Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области