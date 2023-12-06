2VtzqvCyiKt В 2023 году «Ростелеком» построил оптику для 12 тысяч домохозяйств Владимирской...

2VtzqvCyiKtВ 2023 году «Ростелеком» построил оптику для 12 тысяч домохозяйств Владимирской областиЗа 2023 год «Ростелеком» построил волоконно-оптические сети для 12 тысяч домохозяйств Владимирской области, большинство из которых находятся в частном секторе.В общей сложности интернет и цифровые сервисы провайдера стали доступны 36 тысячам семей из 60 населенных пунктов региона. Для обеспечения устойчивого сигнала связи специалисты компании проложили более 300 километров кабеля.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Несколько лет подряд мы поддерживаем высокие темпы строительства сетей связи в сельской местности. Самый крупный проект этого года реализован в частном секторе города Меленки, где три тысячи домохозяйств теперь имеют возможность пользоваться цифровыми сервисами. Гарантированный доступ в Сеть — это абсолютно иной уровень жизни: возможность пользоваться порталом госуслуг, телемедициной, образовательными онлайн-ресурсами и многое другое. Важно, чтобы жители любого, даже самого отдаленного населенного пункта, были обеспечены качественной интернет-связью, поэтому уже строим планы на следующий год.Яков Мерекалов, абонент «Ростелекома»:- Очень обрадовались, когда на нашей улице началась стройка оптики. С нетерпением ждали появления высокоскоростного интернета. После консультации со специалистами “Ростелекома” подключили тариф “Семейный”. Там всё, что нужно нашей семье: интернет, онлайн-кинотеатр, мобильная связь. Теперь наши внутренние разговоры по мобильному бесплатны. Неплохо, кстати, экономим на этом. Даже бабушку на мессенджеры “подсадили”. Цена, скорость, удобство – всё нравится. К хорошему быстро привыкаешь!«Ростелеком» предлагает линейку конвергентных тарифов, которые включают домашний интернет, мобильную связь, онлайн-кинотеатр Wink. Новый тариф «Семейный» позволяет пользоваться безлимитным интернетом на скорости 100 Мбит/с, смотреть 27 000 фильмов и сериалов и 191 канал ТВ Wink. В рамках тарифа доступны 50 Гб, 2000 минут, 500 СМС мобильной связи с возможностью присоединить до 5 сим-карт. Акционное предложение со скидкой 50% доступно до 31.01.2024 года.Получить информацию о тарифе «Семейный» можно на сайте компании и по телефону 8 800 301 38 10.Интернет и цифровые сервисы провайдера стали доступны в Вязниковском районе: д. Паустово, д. Галкино, с. ст. Сарыево, д. Шустово, д. Осинки, д. Эдон, с. Станки, д. Воробьевка. Гороховецкий район: д. Быкасово, д. Ивачево, д. Рождественно, п. Пролетарский. Ковровский район: д. Сычево. Гусь-Хрустальный район: ЧС г. Гусь – Хрустальный, п. Анопино. Камешковский район: д. Лубенцы, д. Новая Печуга, с. Ряхово, п. Новая Заря, д. Новоселка, д. Плясицыно, д. Сергеиха, д. Вахромеево, д. Колосово, д. Щекино, д. Симаково, п. им. Красина, д. Верещагино, с. Гатиха, с. Лаптево, д. Приволье. Меленсковский район: ЧС г. Меленки, д. Малый Приклон, с. Архангел, д. Злобино, д. Иватино, д. Тургенево, д. Селино, д. Савково, д. Кулаки. Селивановский район: п. Новый Быт, Ильинское, д. Копнино с. Малышево, д. Надеждино, д. Высоково, д. Заречье. Суздальский район: с. Лопатницы, с. Торчино, п. Красногвардейский, мкр. Боголюбово (часть улиц), с. Ляховицы, с. Теренеево. Судогодский район: п. Красный Куст, д. Новая, д. Сойма, д. Вяткино, д. Ильино, ЧС г. Судогда, КП Барский Луг.Фото: пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях