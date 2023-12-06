96-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Волосников активно помогает бойцам СВО из...

96-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Волосников активно помогает бойцам СВО из Владимирской области.В ответ - солдаты отблагодарили ветерана, отправив ему весточку с фронта.- Это специально от фронтовиков. От моих желанных ребятишек.Еще раз поцелую.Эту карточку с передовой ветеран Великой Отечественной Войны Михаил Волосников целует словно икону. Для него любая весточка с фронта - бальзам на душу. Он сам когда-то 18-летним мальчишкой защищал страну от фашистских самолетов. Помогать бойцам в зоне специальной военной операции считает своим долгом.- Вот, передайте, пусть они броются. На ходу, как говорится, как придется.Михаил Петрович отправляет на фронт станки для бритья, денежные средства, записывает видеообращения. Любой вклад в Победу важен, считает ветеран.Михаил Волосников, ветеран Великой Отечественной войны:- Прошел плохую жизнь. И ту войну,и в детстве. Я жил не очень хорошо, с мачехой. Вот я сейчас это дело осознаю,для всех. Чтобы все жили хорошо и дружно. И помогали друг другу.Ольга Мельникова, волонтер:- Первая помощь была Михаила Петровича - это мы собирали антидроновое ружье под Авдеевку. А вторая помощь - это разведчикам в Донецкую народную республику - тоже под Авдеевку, но это зимние палатки. У нас такое правило - не можешь, не обещай, а если пообещал, то выполни.Помогает Михаил Петрович бойцам и своими напутствиями - а напутствия ветерана, это, можно считать, приказ, который нужно исполнять.Михаил Волосников:- Я знаю, что такое война. И вы держитесь, миленькие. Ведь Победа будет за нами!Такое общение с фронтовиком греет бойцам душу. И спустя время, "с полей" приходят ответы .- Артиллерийская разведка центрального военного округа выражает особую благодарность Волосникову Михаилу Петровичу за предоставленную помощь. Михаил Петрович боролся с фашизмом, теперь делаем это мы. Враг будет разбит. Победа будет за нами.Сейчас главное пожелание Михаила Петровича - чтобы побыстрее закончилась война, а солдаты и офицеры поскорее оказались дома, в кругу родных и близких.Мария Рябова. Александр Чунаев. Вести - Владимир.