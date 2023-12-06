Администрация Владимира требует миллиард от «Моностроя» за недостроенные социальные...

Администрация Владимира требует миллиард от «Моностроя» за недостроенные социальные объектыАдминистрация подала заявление в суд о взыскании миллиарда рублей. И «для обеспечение иска», в свою очередь, арбитраж арестовал у «Моностроя» 72 объекта недвижимости.Напомним, в 2007 году специализированный застройщик «ВТУС» решил комплексно застроить 7-й квартал в Юрьевце – территорию улиц Гвардейская, Славная и Всесвятская.Договор аренды участка заключили на 7 лет. За это время должны были построить 180 тысяч кв.м жилья, новую поликлинику, два детских сада по 190 мест в 2011-м и 2013 годах (построен лишь один – в 2020 году), опорный пункт полиции, школу и пр.При этом две компании – ОАО и ООО «Монострой» – поручились за СЗ «ВТУС» по строительству социальных объектов – на миллиард рублей.СЗ «ВТУС», в свою очередь, отказался возводить детский сад, школу и дороги из-за «недостроя».И вот теперь администрация Владимира требует «гарантийное обеспечение» (1 миллиард рублей).Предварительное заседание по делу пройдет 19 января 2024 года, документы или «карточки» (при желании) можно изучить на сайте: https://kad.arbitr.ru/Фото: pxfuel.com