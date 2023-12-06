Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал в своём телеграм-канале, когда завершатся масштабные образовательные стройки региона-33.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал в своём , когда завершатся масштабные образовательные стройки региона-33.В текущем году в Суздале и владимирском микрорайоне Сновицы-Веризино региональной столицы началось возведение двух больших школ — на 1200 и 1100 мест. Эти школы, а также строящиеся образовательные учреждения в Коврове и Покрове должны быть сданы летом 2024 года.Отметим, что ввод в эксплуатацию ковровской и покровской школ неоднократно переносился. Депутат Говырин со ссылкой на Правительство Владимирской области сообщает, что сейчас подрядные организации нарастили количество занятых на объектах рабочих, что внушает сдержанный оптимизм на соблюдение новых сроков сдачи.«Ещё один объект, который находится в фокусе моего внимания и внимания региона, — школа в селе Сновицы Суздальского района. Начальная школа на 240 мест была открыта 1 сентября. Но нужен капремонт основного здания», - написал Алексей Говырин.Также депутат Госдумы отметил, что наш регион наконец-то вошёл в федеральную программу капремонта — до этого школы ремонтировались исключительно на средства муниципалитетов и области. Теперь есть шанс на федеральное финансирование. В частности, в 2024-2026 годах на капремонт 48 школ Владимирской области в общероссийском бюджете запланировано 3,39 млрд рублей.