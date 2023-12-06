Постоянные скачки напряжения и почти ежедневно без электричества. Жители владимирского микрорайона Уварово рассказывают – в неделю свет могут отключить 4 раза, а потом снова приходится

Постоянные скачки напряжения и почти ежедневно без электричества. Жители владимирского микрорайона Уварово рассказывают – в неделю свет могут отключить 4 раза, а потом снова приходится идти за новым холодильником или стиральной машинкой. Людмила Дементьева, житель мкр. Уварово Вот стабилизатор уже у меня всё – сгорел. Сразу же, вот как начали все эти включения-выключения. Без стабилизатора