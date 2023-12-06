Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проведет сегодня очередную прямую телевизионную...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проведет сегодня очередную прямую телевизионную линию.Эфир начнется в 18 часов.За трансляцией можно будет следить в том числе в официальных аккаунтах главы региона и Правительства Вконтакте. Владимирцы могут адресовать губернатору любые вопросы. Их можно оставить и на страницах Авдеева в социальных сетях под хештегом #вопросАвдееву. Все обращения, даже если они не прозвучат в эфире, обещают взять на контроль.