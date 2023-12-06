«Будет ли суздальская трасса достроена в сроки?» С этого вопроса начинается пост, опубликованный в социальных сетях 5 декабря. Анонимный автор опубликовал информацию о якобы задержках в

«Будет ли суздальская трасса достроена в сроки?» С этого вопроса начинается пост, опубликованный в социальных сетях 5 декабря. Анонимный автор опубликовал информацию о якобы задержках в выплатах работников одной из подрядных организаций, которая ведет работы по расширению автотрассы меду Владимиром и Суздалем. Кроме того, в посте сообщается, что, дескать, работники массово написали заявления на увольнение