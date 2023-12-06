В случае, если проект согласуют, московский центральный диаметр продлят до столицы Владимирской области к 2030 году.

Московский центральный диаметр или «новое наземное метро» планируют продлить до Владимирской области. Об этом сообщил заместитель мэры Москвы Максим Ликсутов.На данный момент существуют четыре ветки наземного железнодорожного транспорта: МЦД-1, 2, 3, 4 — они объединяют районы Подмосковья. В планах продлить их до соседних областей, в том числе и до столицы 33 региона. Конечная станция московского центрального диаметра Железнодорожная станет пересадочной для региональных электричек.Наземное метро планируют продлить до 2030 года, в случае, если проект согласуют. Кроме того, сообщается, что все станции будут отремонтированы, а по железнодорожным путям пустят новые «Иволги 3.0».