В случае, если проект согласуют, московский центральный диаметр продлят до столицы Владимирской области к 2030 году.
Московский центральный диаметр или «новое наземное метро» планируют продлить до Владимирской области. Об этом сообщил заместитель мэры Москвы Максим Ликсутов.
На данный момент существуют четыре ветки наземного железнодорожного транспорта: МЦД-1, 2, 3, 4 — они объединяют районы Подмосковья. В планах продлить их до соседних областей, в том числе и до столицы 33 региона. Конечная станция московского центрального диаметра Железнодорожная станет пересадочной для региональных электричек.
Наземное метро планируют продлить до 2030 года, в случае, если проект согласуют. Кроме того, сообщается, что все станции будут отремонтированы, а по железнодорожным путям пустят новые «Иволги 3.0».