Над уникальными новогодними игрушками трудятся стеклодувы в Гусь-Хрустальном. Повтора быть не...

Над уникальными новогодними игрушками трудятся стеклодувы в Гусь-Хрустальном.Повтора быть не может - каждая хрустальная лошадка, снежинка или домик создаются ими вручную. А как продумывают дизайн изделий и какие этапы проходит игрушка перед тем, как её повесят на ёлку, расскажет Александра Лебедикова.Чудеса происходят здесь. В печи. При температуре в 1400 градусов. В роли волшебников- хрустальных дел мастера. Создают новые шедевры к одному из самых ожидаемых и любимых праздников – Новому Году. Елочные игрушки: стеклянные лошадки, снежинки, домики – все изделия создаются вручную.Наталья Любимова – художник с двенадцатилетнем стажем. Дизайн украшений – ее работа. Наталья говорит – каждая фигурка уникальна. Даже при визуальном сходстве.Наталья Любимова, художник:- Это как почерк у человека. Так же у алмазчиков своя рука. Даже один и тот же рисунок со своими нюансами. Вот мы например возьмем ромбики, да? Они не будут абсолютно одинаковыми на двух лошадках.Над авторской линейкой елочных игрушек Наталья работает уже третий год. Вдохновляется книгами, искусством, людьми. Каждый раз в коллекции художницы появляется что-то новое.Наталья Любимова, художник:- В этом году мы сделали символ года – дракона. Вифлеемская звезда. И бокалы у нас создаются в стиле "Морозко".Чаще всего мастера в своем творчестве используют две техники – отливки и выдувания. Последняя предназначена для изделий внутри которых... пустота. Это – шары, бокалы, вазы. А прежде чем будущая фигурка попадет в «сердце завода» - так здесь называют горячий цех,- она должна пройти еще несколько этапов.Наталья Любимова, художник:- Новогодние игрушки – это металлическая форма. Работа конструктора и изготовление занимает около двух месяцев. То есть мне надо придумать эскиз, сделать образец ручной и потом уже работа с конструктором.Но результат стоит того. Ведь совсем скоро эти наборы украсят чьи-то праздничные столы и елки. Зарядят праздничным настроением. Будет , конечно, и сюрприз. И связан он с Суздалем- одним из древних городов нашего региона. И новогодней столицей России. Эксклюзивный подарок тысячелетнему городу- пока он держится в тайне- будет изготовлен в единственном экземпляре.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир