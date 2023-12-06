В четверг, 7 декабря, в эфире ЦУР Владимирской области выступит директор по биллингу и клиентскому сервису регионального филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.

В четверг, 7 декабря, в эфире ЦУР Владимирской области выступит директор по биллингу и клиентскому сервису регионального филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин. Такой информацией поделилась Центра управления регионом.Эксперт ответит на вопросы жителей, а также расскажет о переходе на новую систему оплаты за отопление. Начало трансляции в 11.00. Владимирцев приглашают оставлять свои комментарии.