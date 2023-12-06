Во вторник, 5 декабря, в рамках регионального проекта «Правовой поезд» состоялся приём жителей поселков Большевик, Раздолье и деревни Дубки Кольчугинского района.

Во вторник, 5 декабря, в рамках регионального проекта «Правовой поезд» состоялся приём жителей поселков Большевик, Раздолье и деревни Дубки Кольчугинского района. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.С гражданами беседовали представители региональных ведомств и министерств. Так, о работе полиции рассказывал замначальника Управления обеспечения охраны общественного порядка Евгений Куликов.Отмечается, что на львиную долю вопросов жители получили исчерпывающие ответы, остальные, как говорится, были взяты на карандаш. Скоро «Правовой поезд» должен посетить другой район 33-го региона.